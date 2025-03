Lanazione.it - Rondine Cittadella della Pace in piazza per l’Europa: “Non porteremo bandiere, ma storie”

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 15 marzo 2025 –inper: “Non, ma” Anchesarà inperaccogliendo l'idea lanciata da Michele Serra. Sul palco didel Popolo gli studenti didove ogni giorno si vive con “il nemico” e si scopre la persona dietro la bandiera. Giovani che arrivano di luoghi di guerra e accettano la sfida di convivere con chi appartiene all’altro lato del conflitto, costruendo relazioni di fiducia per trovare insieme soluzioni concrete per un futuro di. Un impegno di vita per un sogno concreto dida costruire faticosamente passo dopo passo, senza retorica, perchè “Se si sogna da soli, è solo un sogno. Se si sogna insieme, è la realtà che comincia”. «— commenta il fondatore e presidente Franco Vaccari — non porterà, ma