Ilgiorno.it - Ronde “anti maranza”: organizzatori identificati. Scatta l’indagine della Procura per associazione a delinquere

Milano – Laha aperto un’indagine persul movimento “Articolo 52” lanciato via Instagram poco meno di una settimana fa. Nel fascicolo affidato al pm Alessandro Gobbis, stando a quanto risulta, si ipotizzano anche altri reati-fine: dalla propaganda e istigazione aper motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa al pestaggio di un ragazzo avvenuto sulla Darsena nei giorni scorsi. Alcuni dei presunti ideatori dell’iniziativa, che puntano senza mezzi termini a organizzare” in giro per la città, sarebbero già statidagli investigatori, che da giorni stanno scandagliando il web per dare un nome a chi promette di “rispondere alla violenza alla violenza” e di “riprendersi Milano” al grido di “onore, patria e sicurezza”.