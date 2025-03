Iltempo.it - Romeo: «Il governo è compatto sul dialogo con Trump»

«Con gli Stati Uniti bisogna dialogare. Non possiamo permetterci un Occidente diviso. È giusto, pertanto, seguire e sostenere il tentativo di pace di. Su questo non esistono spaccature all'interno della maggioranza». A dirlo Massimiliano, capogruppo al Senato della Lega. Perché il vostro partito, a livello europeo, si è contraddistinto per una posizione diversa rispetto a quella dei vostri alleati? «Sono due anni che sosteniamo che, oltre al legittimo e giusto sostegno all'Ucraina, serva anche aprire un canale diplomatico per trovare la pace. Riteniamo, pertanto, più che giusta la tregua proposta dal presidente americano. Da un cessate il fuoco l'Europa ha solo da guadagnarci. Non solo si evitano migliaia di morti, ma si garantisce una maggiore stabilità. Questo è che quello che ci chiedono imprese e cittadini».