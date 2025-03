Romano Prodi e le armi indispensabili per l’Ue | Ma sulla pace von der Leyen non ha fatto niente

Leggi su Open.online

«Questo armamento è indispensabile. Ma doveva essere condito da proposte di. È qui la vera colpa dell’Europa. Vi rendete conto della gravità delche la trattativa sia in Arabia Saudita? E i mediatori siano turchi, sauditi, brasiliani?». In un colloquio con ilQuotidiano l’ex premiercriticasull’Ucraina. «È quello che rimprovero a von der. L’Europa non hanulla. Sono convinto che ci avrebbero ascoltato, ma non ci abbiamo neanche provato».La guerraSecondole ragioni sarebbero legate anche a “egoismi nazionali” che hanno impedito il completamento del progetto politico europeo: «Gli ex imperi che sono peggio degli imperi». E alle regole del Consiglio europeo («Con l’unanimità non si regge neanche un condominio») a cui si aggiunge ora «la trappola» di Trump che «vuole trattare con i Paesi europei 1 a 1».