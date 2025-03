Sololaroma.it - Roma, retroscena Turpin: sala privata in aeroporto per evitare i tifosi

L’espulsione di Mats Hummels dopo appena 12 minuti nella sfida contro l’Athletic Bilbao continua a far discutere. Laha detto addio all’Europa League dopo la sconfitta al San Mamés, ma l’episodio chiave del match ha acceso polemiche e riflessioni.e il Var: un rosso che fa discutereL’arbitro francese Clémentnon ha esitato a estrarre il cartellino rosso per il difensore tedesco, giudicando l’intervento su Sannadi meritevole della massima sanzione. Il VAR, guidato da Jerome Brisard, ha preferito non intervenire, probabilmente perché l’episodio non era così chiaro da giustificare una correzione del collega.Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il post-partita diè stato tutt’altro che sereno: il direttore di gara ha preferito rientrare in Francia su un volo diverso rispetto a quello degli assistenti e, una volta in, si è isolato in una stanza VIP fino alla chiamata del volo.