Tvplay.it - Roma, Ranieri non ci sta e spiazza il top player: bocciatura in diretta

Il tecnico giallorosso non nasconde la delusione, parole forti durante la conferenza stampa: bocciato il suo giocatore.La sconfitta subita contro l’Athletic Bilbao ha pesato fortemente sull’umore dell’ambiente giallorosso. Il 3-1 subito dallacontro gli spagnoli, in inferiorità numerica dopo pochi minuti dall’inizio del match, ha gettato la squadra capitolina in un mood negativo che adesso rischia di diventare pericolosissimo per tutta la città.non ci sta eil topin(LaPresse) tvplay.itInterrotta quindi la scia di sei vittorie consecutive che alzando sempre di più l’entusiasmo giallorosso. Una sconfitta che pesa, soprattutto, perchè ne decreta l’uscita dall’Europa League ma anche perchè la prestazione non ha convinto al punto da costringere Claudioad intervenire.