Roma Ranieri fa dietrofront | Rosso a Hummels severo E che strigliata a Dovbyk

Il tecnico gialloè tornato sull’eliminazione dall’Europa League e ilalla vigilia della sfida col CagliariAppena due giorni dopo la serataccia del San Mamés che è costata l’eliminazione dall’Europa League, Claudiotorna insolitamente a parlare in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di campionato contro il Cagliari.Claudio– calciomercato.itIl tecnico dellaha toccato nuovamente l’argomento Athletic e ovviamente quello relativo all’espulsione di Mats. “Prima di iniziare volevo tornare sull’espulsione, avevo fatto quella dichiarazione perché avevo visto l’immagine da un telefonino, non la dinamica ampia dell’azione. L’espulsione ci può stare, ma forse è un po’ forzata. Non ci sono tutti i quattro parametri per dire che è chiara occasione da gol.