Sololaroma.it - Roma Primavera-Milan, Falsini: “Dobbiamo ripartire presto”

Archiviata la sconfitta per 2-1 contro il Cagliari, per laè già tempo di. I giallorossi dovranno imboccare nuovamente la retta via, dopo una debacle patita in maniera inaspettata. Il focus rimane sul campionato, con il 1° posto che va blindato dall’assalto dell’Inter. Un traguardo ampiamente alla portata, se si pensa che il vantaggio sui nerazzurri è di +2. I capitolini dovranno rialzare la testa e preparare nel migliore dei modi la gara con il, in programma domani domenica 16 marzo alle 11:00 allo stadio Tre Fontane. Un match estremamente delicato, contro un cliente ostico.Alla vigilia della partita con i rossoneri, il tecnico Gianlucaha parlato ai microfoni del canale della Lupa presentando questo testa a testa: “Ao abbiamo disputato una prestazione importante, una delle tante che hanno fornito i ragazzi questa stagione.