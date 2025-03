Tg24.sky.it - Roma, giornata di manifestazioni. In Piazza del Popolo evento pro-Ue

Leggi su Tg24.sky.it

Sabato diin Italia, con migliaia di persone attese in. Diverse le tematiche e le motivazioni, dalla pace all’europeismo, fino al dissenso o il sostegno al piano ReArm. A, alle ore 15, inizia dadella manifestazione per l’Europa organizzata da Michele Serra. La questura ha fatto sapere che si attendono 15mila persone. In mattinata la segretaria dem Elly Schlein terrà un incontro con Gentiloni e De Micheli. In programma anche una manifestazione daBarberini contro il riarmo Ue organizzata da Potere aldaBarberini (prevista una conferenza mattutina). Infine ci sarà una contro-manifestazione di Vannacci e Rizzo “Per la pace” dalla Bocca della Verità alle 15.30.