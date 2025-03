Sololaroma.it - Roma, caso Koné? Il francese non è tornato in pullman dopo Bilbao

L’esclusione di Manudalla sfida contro l’Athletic Club ha sorpreso molti tifosi giallorossi. Non solo ilè stato lasciato in panchina anche all’andata, ma la sua assenza al San Mamés ha sollevato più di un interrogativo, specie considerando la sua titolarità quasi indiscussa negli ultimi mesi.Ranieri: scelta tecnica o malumore?Secondo quanto riportato da Il Messaggero,non sarebbe nemmenoincon il resto della squadral’eliminazione, alimentando le voci di un possibile malcontento. Il centrocampista è stato l’unico a non rientrare con i compagni da Fiumicino, un dettaglio che ha fatto rumore, soprattuttole dichiarazioni di Claudio Ranieri al termine di Empoli-: “Qualcuno ha giocato per sé stesso e non per la squadra. Ma non vi dirò chi è”.