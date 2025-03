Sololaroma.it - Roma-Cagliari, Ranieri in conferenza: “Dovbyk si decida, deve mostrare che giocatore è”

Ko di Bilbao ed eliminazione agli ottavi di Europa League ancora fresche, ma per laè già tempo di voltare pagina in questo weekend, per riprendere il cammino in un campionato che la vedrà impegnata in 10 “finali” per provare ad agguantare la qualificazione alla prossima Champions League. Domenica alle 16:00, in un Olimpico pronto a far sentire tutto il suo supporto, arriva ungagliardo in cerca di punti salvezza, un avversario da prendere con le dovute precauzioni. Per presentare tale sfida e parlare di ciò che è successo in terra basca, c’è ClaudioLIVE dalle 13:00 instampa, sa seguire su Solola.it.12 minuti fa15 Marzo 2025 13:15 13:15Mancanza di concentrazione della difesa sui calci piazzati?Noi marchiamo a uomo. Avevo predisposto uomini alti comee Hummels contro il Bilbao.