Sololaroma.it - Roma-Cagliari, probabili formazioni: riecco Koné e Pellegrini, out Dybala?

In un 2025 quasi perfetto e a tinte gioiose, il tonfo è arrivato nella partita più sbagliata che si potesse scegliere, quell’ottavo di finale di ritorno di Europa League, in quel di Bilbao, che costringe laall’eliminazione e ad abbandonare i sogni di una nuova finale. L’obiettivo di Ranieri è quello di riportare immediatamente la testa dei suoi sul campo, perché la stagione non è finita qui, visto un campionato tornato improvvisamente, e con merito, interessante per i giallorossi. 10 partite per chiudere la stagione, a cominciare alla sfida aldi domenica pomeriggio, alle 16:00, in Olimpico chiamato a supportare la squadra.La classifica si è fatta interessante, con lache vede a tiro non solo Bologna e Lazio per l’Europa League, rispettivamente distanti 4 e 5 punti e opposte l’una all’altra in questa giornata di Serie A, ma anche una Juventus 4ª a +6 ed impegnata a Firenze.