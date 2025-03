Sololaroma.it - Roma, Cagliari nel mirino: Celik verso il forfait

Leggi su Sololaroma.it

Con il morale a terra dopo l’eliminazione in Europa League, ma con la voglia di rialzarsi subito e centrare la qualificazione alle coppe europee tramite il campionato. Laè tornata immediatamente al lavoro a Trigoria, per preparare la sfida di domani contro il. Fischio d’inizio alle 16:00, un’ora più tardi rispetto all’orario inizialmente previsto, per via della maratona che attraverserà il Foro Italico.ancora out, il resto della rosa è al completoBuone notizie per Ranieri, che potrà contare su tutta la squadra, fatta eccezione per Zeki. Il turco ha saltato la trasferta di Bilbao nonostante lo staff medico avesse provato a recuperarlo in extremis. Ora, con una sola partita a settimana, non verranno affrettati i tempi per il suo rientro, e non sarà disponibile neanche contro il