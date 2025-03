Sololaroma.it - Roma-Cagliari, il pronostico di Serie A: reazione giallorossa, Shomurodov da ex?

Si è aperta con la vittoria del Genoa sul Lecce la 29ª giornata diA, che propone match decisamente interessanti nel resto del weekend. Facile per noi concentrarsi su unachiamata a reagire immediatamente dopo la dolorosissima eliminazione in Europa League, impegnata all’Olimpico domenica 16 marzo, alle 16:00, con untutt’altro che da sottovalutare. Da un lato la rincorsa ad una Champions League fino a poco tempo fa insperata, dall’altro la ricerca di una nuova salvezza.Sarà soprattutto la testa a fare la differenza nei giallorossi, perché come la squadra avrà saputo incassare il ko di Bilbao inciderà irrimediabilmente sulla sfida ai sardi. Certo Ranieri sa bene la grande occasione che ha davanti: la Juventus dista 6 punti e giocherà al Franchi di Firenze, mentre Bologna e Lazio, avanti di 4 e 5 lunghezze, si affronteranno nello scontro diretto.