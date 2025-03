Sololaroma.it - Roma-Cagliari, i convocati di Ranieri: la scelta su Dybala

Leggi su Sololaroma.it

La sconfitta per 3-1 con l’Athletic Bilbao è diventata il passato per la. I giallorossi hanno detto addio al vero ultimo obiettivo della stagione, quell’Europa League che poteva dare lustro agli ultimi mesi di questa annata. Il focus andrà solo sul campionato, con la qualificazione per le coppe europee che appare ora più di un semplice sogno. Per raggiungere tale traguardo, però, i capitolini dovranno preparare nel migliore dei modi la prossima gara con il, in programma domani 16 marzo alle 16:00 allo stadio Olimpico. I sardi arriveranno sotto l’ombra del Colosseo senza alcun timore reverenziale, per cercare un’impresa.Claudioè ben consapevole, quindi, che serva tenere i suoi ragazzi sull’attenti, per mettere in cascina 3 punti pesanti. Il coach di Testaccio ha reso nota la sua lista deiper la sfida con i rossoblu.