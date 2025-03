Sololaroma.it - Roma-Cagliari, i convocati di Nicola: tripla assenza per i sardi

Dimenticare immediatamente il ko di Bilbao e la conseguente eliminazione in Europa League, focalizzandosi su un nuovo fondamentale impegno in campionato. Domani, alle ore 16, laaffronterà ilcon la necessità di continuare la striscia di risultati positivi in Serie A per rispondere alla vittoria del Milan e provare ad approfittare dello scontro diretto per l’Europa tra Bologna e Lazio.IdelAlla vigilia della sfida tra, il club sardo ha comunicato ufficialmente la lista dei giocatori che saranno a disposizione diallo Stadio Olimpico. Il tecnico rossoblù sarà costretto a fare a meno di tre pedine infortunate, con Coman reduce dal problema nell’ultimo turno, Luvumbo ai box dal match con il Bologna, mentre l’ultimo indisponibile sarà Zappa, a causa di una fastidio muscolare nell’allenamento di mercoledì.