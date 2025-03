Sololaroma.it - Roma, Cagliari alle porte: Soulé la carta vincente di Ranieri

Archiviata la sconfitta per 3-1 con l’Athletic Bilbao, per laè già tempo di ripartire. I giallorossi sono usciti dall’Europa League, l’ultimo grande obiettivo rimasto in questo finale di stagione. Le forze verranno tutte concentrate, quindi, sul campionato, con la rimonta per un posto in una competizione internazionale che si sta concretizzando. L’obiettivo è quello di superare la folta concorrenza ed agganciare il sesto posto. Per raggiungere tale traguardo, i capitolini dovranno preparare con cura la prossima gara con il, in programma domani domenica 16 marzo16:00 allo stadio Olimpico. Mettere al tappeto i sardi sarà determinante, per il prosieguo dell’annata.Claudioè consapevole che per rendere il futuro migliore serva lasciarsispun fantastico passato.