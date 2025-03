Roma 50mila in piazza per l’Europa Bandiere per la pace e l’Ucraina slogan divisi sul riarmo E ora non perdiamoci di vista – Le foto

Leggi su Open.online

Piena, strapiena, talmente che poco prima delle 16 gli organizzatori hanno dovuto chiudere gli accessi. Sono almenole persone che si sono radunate oggi indel Popolo e sulla terrazza del Pincio, a, per la manifestazione perlanciata da Michele Serra, sostenuta a gran voce da Repubblica e ospitata dal sindaco diRoberto Gualtieri. «Siamo in tanti perché siamo Popolo», ha detto dal palco il giornalista per un giorno nelle vesti di trascinatore di. Tantissime lea 12 stelle del, ma tante anche quelle del, e dellacontrastanti in, per e contro ild’Europa. Idee diverse che hanno convissuto però inin una manifestazione durata tutto il pomeriggio. Dal palco e via video, una lunga sequenza di interventi di personaggi pubblici: giornalisti, studiosi, cantanti, attori, architetti.