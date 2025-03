Superguidatv.it - Roberto Benigni torna in Rai con il Sogno: quando in tv e anticipazioni monologo

Leggi su Superguidatv.it

su Rai1 con uno spettacolo tutto suo dal titolo ‘Il‘. L’artista toscano è pronto a stupire e far riflettere con la sua ironia e profondità. Scopriamo insieme di cosa parlerà eandrà in onda.porta su Rai1 ‘Il’Appuntamento da non perdere conche dopo essere stato ospite del Festival di Sanremo 2025, arriva in prima serata con un nuovo show. Il Premio Oscar per ‘La vita è bella’ ha deciso di racchiudere in una trasmissione alcuni temi importanti che riguardano la società attuale. Ilè in programma per la festa del papà, il 19 marzo, in prima serata alle ore 21.30 su Rai1. Lo spettacolo andrà in onda anche in Eurovisione, in contemporanea su Rai Radio 2 e in streaming su RaiPlay.Inoltre Rai Pubblica Utilità provvederà a sottotitolare la diretta su Rai 1 e su RaiPlay a partire dal giorno seguente; lo spettacolo sarà integralmente tradotto in LIS e sottotitolato su un canale dedicato di RaiPlay e ci sarà un audio descritto in diretta sul Canale Rai 1 e in streaming su RaiPlay.