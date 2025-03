Sport.quotidiano.net - Rivoluzione in F1: Hamilton alla Ferrari, Red Bull punta su Lawson

Non solo da Andrea Kimi Antonelli passa ladella F1. L’italiano scelto da Toto Wolff per il doposarà certamente al centro della attenzione, ci mancherebbe. Ma In Australia sarà plateale il drastico mutamento in griglia. Tolta la McLaren di Norris e Piastri e la Aston Martin di Alonso e Stroll, tutte le squadre hanno cambiato formazione. Lo sbarco diinha dato il via a un valzer senza precedenti. Ma andiamo con ordine. Bibitari. La Redha rimpiazzato Perez con. Il messicano ha pagato il fallimentare rendimento dell’ultima stagione. Chris Horner, il boss dei Bibitari, scommette sul giovanotto neo zelandese, che non ha sfigurato sulla ex Minardi, team satellite di Red. Binotto. La Sauber diventerà Audi nel giro di dodici mesi. Ha come capo l’ex bossMattia Binotto: cheesperienza del veterano Hulkenberg affianca il giovane brasiliano Bortoleto, grande protagonista in Formula 2.