Ritorno di Conte alla Juventus: l'annuncio non lascia dubbi

In molti sognano ildi Antonioal club bianconero, arrivadefinitivo in meritoWeekend di campionato cruciale, prima della pausa nazionali e del successivo rush finale, con tanti appuntamenti fondamentali. Ma sebbene si stia entrando nella fase calda dell’annata calcistica, con i match che daranno i verdetti definitivi, siamo già in pieno valzer degli allenatori, con tanti movimenti reali o presunti in corso e rumours che si susseguono senza soluzione di continuitàE’ da sempre, del resto, uno degli argomenti principali a tenere banco in ottica di calciomercato. E a essere coinvolte sono più o meno tutte le squadre più importanti. In questi giorni, si discute molto su quello che sarà il destino della panchina della, con la posizione di Thiago Motta seriamente in bilico e l’eventualità di un addio dell’italobrasiliano che prende sempre più corpo, sulla base di un rendimento complessivo, in questa stagione, che non ha soddisfatto le attese dell’ambiente, tutt’altro.