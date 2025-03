Internews24.com - Risultati Serie A, crollo Udinese contro il Verona! Solo pari tra Monza e Parma che non si fanno male. La classifica aggiornata

l'Udinese cade in casa contro il Verona che si rilancia in classifica, finisce in pareggio tra Monza e Parma: la classifica aggiornata

Finiscono qui gli anticipi di sabato della ventinovesima giornata di Serie A. L'Udinese di Runjaić cade incredibilmente in casa contro il Verona con il risultato di 1-0. Decide una splendida punizione di Duda, che rilancia gli scaligeri nella corsa per la salvezza.

Pareggio tra Monza e Parma. I lombardi vanno inizialmente in vantaggio con il gol di Izzo al 60' del secondo tempo, poi il Parma riprende la partita con uno splendido gol di Bonny al 84'. Un 1-1 che serve poco a entrambi i club. Di seguito, riportiamo la classifica di Serie A.

La classifica

Inter 61 punti (28 partite giocate)
Napoli 60 (28)
Atalanta 58 (28)
Juventus 52 (28)
Lazio 51 (28)
Bologna 50 (28)
Roma 46 (28)
Fiorentina 45 (28)
Milan 44 (28)
40 (28)
Torino 35 (28)
Genoa 35 (29)
Como 29 (28)
29 (29)
Cagliari 26 (28)
Lecce 25 (29)
25 (29)
Empoli 22 (28)
Venezia 19 (28)
15 (29)