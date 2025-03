Genovatoday.it - Rissa sul bus, restano cocci di bottiglie e macchie di sangue

Un giovane di 18 anni è rimasto ferito nel corso di unae portato all'ospedale Villa Scassi in codice giallo. La violenza si è consumata prima delle 6.40 di sabato 15 marzo 2025 in via Camozzini al capolinea degli autobus della linea 1."Purtroppo dobbiamo registre l'ennesimo episodio di.