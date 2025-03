Quotidiano.net - Risiko bancario: Fisac-Cgil avverte sui rischi per i lavoratori italiani

La segretaria generale della, Susy Esposito, lancia l'allarme sull'imminente, per evitare che sia orientato solo ai "vantaggi finanziari per le banche e i loro azionisti". Il sindacato sottolinea che le 5 operazioni annunciate da inizio anno interessano "oltre 100mila" pari a "circa 1/3 dei dipendenti delle banche italiane". Dunque, secondo la sindacalista "deve emergere con maggiore chiarezza un orientamento a sostegno del lavoro, dell'economia e del paese, piuttosto che alla sola creazione di vantaggi finanziari per le banche e i loro azionisti".