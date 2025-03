Ilgiorno.it - Riqualificazione del verde, avanti con il progetto. Messi a dimora ventuno alberi tra scuole e parchi

Il Comune prosegue con determinazione nel ripristino del patrimonio, duramente colpito da quell’evento che ne ha ridotto di un terzo l’estensione.e spazi pubblici sono il punto di partenza di questo percorso. In questa cornice grazie alla collaborazione con Ersaf (Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste), sono stati21 nuovidi liquidambar nei giardini della scuola dell’infanzia Rodari, della scuola primaria Aldo Moro e nel parco giochi di via Redipuglia. L’intervento ha anche un valore compensativo: negli anni scorsi, la lotta al tarlo asiatico aveva reso inevitabile l’abbattimento di diverse piante, un sacrificio necessario per contenere il parassita e proteggere ilcircostante. Ch.So.