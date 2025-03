Ilrestodelcarlino.it - Rinforzi a Passaporti e Immigrazione. Landino: "Operatori tolti al territorio"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Personale delle Volanti e dei commissariati aggregato agli uffici, per sgravare i colleghi oberati da una mole di lavoro in costante aumento. Una soluzione "sbagliata per risolvere questa emergenza", è sicuro il segretario del Siulp Amedeo, che ha scritto una lettera al questore Antonio Sbordone per chiedere una "risposta diversa per questa criticità"., che auspica "l’assunzione di personale civile in questi uffici, per non distogliere i poliziotti dal loro dovere di salvaguardia della sicurezza sul", puntualizza come sia "ancor più contraddittorio che, nei giorni in cui viene annunciata la stipula di un protocollo per garantire interventi tempestivi a tutela del personale sanitario, la Questura disponga un provvedimento che distogliedal: non si può da un lato enfatizzare la necessità di una maggiore presenza sule, dall’altro, ridurre ulteriormente le risorse disponibili per tali attività".