Sport.quotidiano.net - Rimini-Gubbio 0-1, gli umbri riagganciano la zona playoff

, 15 marzo 2025 – Tre punti sudati, sofferti, forse neanche troppo meritati ma che fanno un gran bene al. Il bollettino che arriva daracconta di unariagganciata grazie soprattutto alle grandi parate di un superlativo Venturi e al destro da fuori di Iaccarino che risolve il match come contro la Pianese lo scorso weekend. Nel primo tempo i rossoblù trovano buone trame ma è lezioso negli ultimi metri e rischia sui corner, come al 26’ con Lombardi che riesce a deviare da pochi passi ma manda alto. Nel finale si esalta Venturi, che al 34’ con l’aiuto della traversa respinge il destro al volo di Parigi e, al 44’, chiude la porta allo stesso numero 97 in uscita. Pochi secondi dopo, sul cross di Longobardi è Rocchi che di testa colpisce la propria traversa, mentre prima dell’intervallo Bellodi alza bandiera bianca.