Rimini crolla con Cividale, la coppa rimane un sogno

, 15 marzo 2025 – Il tonfo è fragoroso e si sente lungo tutta la A14, giù verso. RivieraBanca dura 23 minuti, poi inciampa, cade e infineva in fuga, accelera e non si ferma più fino al 66-94, legittimando fino al 40’ una vittoria che la spedisce dritta allo showdown con Cantù di domenica. L’inizio del Paladozza è da stropicciarsi gli occhi, ma in negativo. Soprattutto dopo lo spettacolare show messo in piedi da Udine e Cantù, con questi ultimi a prendersi la finale grazie al 102-110 maturato al supplementare.comincia malissimo, va sotto 2-10 e deve rincorrere. Con fatica e sudore. Lo fa, ci prova, la squadra di Dell’Agnello, ma è una corsa senza fine conche viaggia leggera sulle ali di un super Lamb e di un attacco da 26 punti nel primo quarto.