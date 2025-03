Lapresse.it - Riforma Giustizia, Santanchè: “Per Delmastro è ottima, caso chiuso”

Danielacerca di riportare la calma dopo che le critiche mosse dal sottosegretario allaAndreaverso ladel ministro Carlo Nordio. Le sue parole, pubblicate sul Foglio, hanno creato non poche polemiche. “Mi sembra che il sottosegretarioabbia fatto una nota dove specifica che questa è un’, poi in fase di discussione probabilmente ci sono state delle discussioni. Ad ogni modo, mi sembra che ilsia stato“, ha detto la ministra del Turismo a margine della sua visita alla fiera ‘Fai la cosa giusta’, a Milano. “Naturalmente ogni pretesto delle opposizioni è buono per chiedere le dimissioni o per parlare di unache loro non vogliono. In realtà si tratta di unasulla quale la maggioranza degli italiani si è espressa in maniera positiva perché ce n’è bisogno; se ne parla da tantissimi anni e adesso col governo Meloni finalmente vedrà l’attuazione”, ha aggiunto.