Riflessioni sulla parità di genere Oggi si festeggiano le donne

Storie di, analisi della società disu quello che c’è ancora da fare per arrivare alla. E’ questo l’obiettivo che si pone il Comune di Subbiano con l’incontro dialle ore 16 nella sala consiliare del Comune con la pedagogista clinica Maria Teresa Vignali che parlerà di "come ha avuto origine il patriarcato e cosa rappresenterà per lel’Intelligenza artificiale?". "Il tema della Giornata Internazionale della Donna 2025 - dice il sindaco Ilaria Mattesini - è "Per tutte lee le ragazze: diritti, uguaglianza, emancipazione". Si sottolinea l’importanza di promuovere l’inclusione e garantire che nessuna venga lasciata indietro ed è affidato alle giovanie ragazze, il compito di dare via a cambiamenti duraturi e sostenibili. Noi vogliamo riflettere guardando al futuro attraverso il libro di una pedagogista clinica, come Maria Teresa Vignali, che può arricchire un dibattito culturale, come ha evidenziato Santina Vitillo di Fnp Cisl Arezzo responsabile del coordinamento di".