Rifiuti il ’no’ degli stabilimenti | Non c’è tempo per i nuovi bidoni

sulla Costa sono un nodo da sciogliere. Le polemiche sono sempre dietro l’angolo. Anche l’ultimo incontro per modificare la raccolta sulle spiagge, ha sollevato non poche perplessità da partebalneari. Alla riunione sono intervenuti Clara, amministrazione comunale e le associazioni di categoria. Motivo del contendere, i quattroper ogni stabilimento da collocare nel giro di un mese o poco più. Questi contenitori sostituirebbero le isole ecologiche in strada, vicino ai bagni. Posto che le associazioni e cooperative sono favorevoli a una maggiore raccolta differenziata e al controllo della spazzatura generata dai turisti, i, secondo i referenti dei bagni, oltre a essere difficilmente collocabili richiederebbero un permesso del Demanio. Un via libera che non arriverebbe prima di 120 giorni e, partendo adesso, l’ok arriverebbe quasi a fine estate rendendo inutili le nuove disposizioni.