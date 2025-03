Riccardo Marchi, cuore d’artista

Leggi su .com

BOLOGNA –nasce a Bologna nel 1995. Fin da bambino sviluppa un grande interesse e una conseguente passione per il canto e l’arte scenica, iniziando gli studi. Si avvicina anche al teatro gestendo per cinque anni (2017-2022), con la Compagnia teatrale di cui fa parte, un piccolo spazio in provincia di Bologna..L'articoloproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.