Lapresse.it - Riarmo Ue, chi è favorevole e chi è contrario: le voci dalla manifestazione di Piazza del Popolo

Leggi su Lapresse.it

Tocca quota 50.000 presenze l’iniziativa ‘Unaper l’Europa’ a Roma. A riempiredelper laa sostegno dell’Unione Europea diverse anime: dall’Anpi alla Comunità di Sant’Egidio,Cgil alla comunità ucraina in Italia. Ed è proprio sulla questione della difesa che lasembra più divisa. C’è chi approva il piano dilanciato da Ursula von der Leyen e chi non vuole sentir nemmeno parlare di armamenti. “Più armi portano a più guerra, molto semplicemente”, dice un ragazzo. Di diverso avviso sono i membri della comunità ucraina in Italia che chiedono più forza da parte dell’Ue nella difesa del loro paese: “Dovete ricordarvi che dietro di voi c’è l’Ucraina che combatte per libertà e indipendenza quindi vi chiediamo aiuto perché fino adesso non è che l’Europa abbia fatto più di tanto”, dice una signora ucraina.