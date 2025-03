Unlimitednews.it - Reportage del Washington Post da Mosca, “La pace con l’Ucraina può rappresentare la fine di Putin”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – I falchi russi non accetterebbero la tregua e soprattutto lacone riterrebbero Vladimirresponsabile di quella che verrebbe considerata una sconfitta: ecco perché il Cremlino non firmerà alcun accordo dicon. Questa in sintesi l’analisi di un documentatodadel.Un alto funzionario del Cremlino, scrive il WP, ha ammesso che ci saranno “sicuramente coloro che saranno scontenti” della normalizzazione del dialogo bilaterale con gli Stati Uniti da parte della Russia. “Questa é una parte molto, molto convinta della società”.La testimonianza di MarkovFra le numerose testimonianze citate dal quotidiano americano spicca quella dell’analista politico pro-Cremlino Sergei Markov, secondo il quale “i blogger militari e influenti nazionalisti stanno dendo il cessate il fuoco un tentativo di rubare la vittoria alla Russia”.