Laprimapagina.it - Rende. Solidarietà della Federazione Riformista ai Compagni assolti

Ladiin una nota stampa esprime pienaall’On. Sandro Principe e aiPietro Ruffolo, Giuseppe Gagliardi e Umberto Bernardo. “Fin dall’inizio, abbiamo creduto nella loro totale estraneità ai fatti contestati, estraneità confermata dalle sentenze di assoluzione con formula piena in entrambi i gradi di giudizio”.“La Corte di Cassazione, senza entrare nel meritovicenda, ha riscontrato un vizio di motivazione nella sentenzaCorte d’Appello, disponendo il rinvio degli atti alla stessa Corte in diversa composizione, per un’integrazione dell’impianto motivazionale. Tuttavia, trattandosi di un riesame limitato alla motivazione, resta inequivocabile l’assoluzione ottenuta in primo grado”.“Auspichiamo che la Corte d’Appello si esprima rapidamente per porre fine a questa vicenda.