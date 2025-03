Genovatoday.it - Reggiana-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Viali e Semplici

Leggi su Genovatoday.it

Domenica alle 15 sfida cruciale per lache sfida in trasferta la. I padroni di casa sono in piena crisi ma i blucerchiati non stanno molto meglio visto che anche la squadra dinon vince da quattro partite ed è reduce da tre pareggi di fila che si aggiungono alla.