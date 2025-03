Ilrestodelcarlino.it - Regalo speciale per Vasco Rossi: una chitarra realizzata dai detenuti con le barche dei migranti

Bologna, 15 marzo 2025 – Unper. Il donodi unaunica “Ho ricevuto in dono questa meravigliosaelettricadainel carcere di Secondigliano con il legno delledeiche hanno attraversato il Mediterraneo – ha scritto in un post su Instagram il rocker di Zocca (Modena) -. È unamoltoperché porta con sé il dolore e la speranza di tante umanità in fuga dalla guerra e dalla miseria. ‘Metamorfosi’ è un progetto della Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti che trasforma tutto ciò che è ritenuto scarto in armonia e bellezza, che trasforma il dolore in nuova speranza. Dal legno delledei, giunte a Lampedusa e che venivano smaltite, adesso nascono strumenti musicali che suonano con un’intensità particolare.