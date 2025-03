Red Bull Lawson delude in Australia E i tifosi rimpiangono Tsunoda

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Qualifiche in chiaroscuro in casa Red. InMax Verstappen partirà dalla terza posizione domenica 16 marzo in occasione del primo Gran Premio della nuova stagione di Formula 1, mentre Liam, che da quest'anno sostiuisce Sergio Perez al fianco dell'olandese, non è riuscito a superare il Q1. Una provante per .