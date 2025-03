Internews24.com - Real Madrid all’attacco: «Non scenderemo mai più in campo senza almeno 72 ore di riposo»

di Redazioneinfuriato dopo la partita con il Villae la sfida di Champions League con l’AtleticoIlprende posizione contro i troppi impegni. Come annunciato dalla tv ufficiale dei madrileni, il club spagnolo non giocherà mai piùavere72 ore di. E per questo chiederà l’intervento della FIFA.«Con questo annuncio diramato tramite i canali ufficiali, il club spagnolo ha preso una ferrea posizione e denunciato che questa sarà l’ultima volta che giocheràavere le 72 ore dicome raccomandato per iscritto dalla FIFA». Una posizione netta dei Blancos, tornati incon il Villa66 ore dopo la sfida di Champions League contro l’Atletico, che si è protratta fino ai rigori. Ilè stato costretto a giocare contro il Villar66 ore dopo la partita di Champions League contro l’Atletico, per altro protrattasi oltre i tempi supplementari fino ai tesissimi calci di rigore.