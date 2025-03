Rapinarono una coppia di fidanzati e stuprarono la ragazza | presi i responsabili Erano due 17enni

Leggi su Open.online

Duesono stati arrestati dopo un mese di indagini con l’accusa di aver rapinato e violentato unadiin un’auto parcheggiata in una zona isolata a Napoli Afragola. L’aggressione era avvenuta durante un momento di intimità dei giovani in auto. I due, entrati in azione con il volto coperto, avevano rapinato ladi pochi spiccioli e di un cellulare, per poi compiere un atto di violenza inaudita. Sotto minaccia di una pistola, laè stata stuprata. Dopo sono fuggiti a bordo di uno scooter.L’inchiestaLe indagini, avviate immediatamente dopo la denuncia delle vittime, sono state condotte dal commissariato di Afragola. Nonostante i rapinatori avessero il volto coperto, la polizia è riuscita a identificarli grazie a una serie di indizi, tra cui le analisi dei sistemi di videosorveglianza, le testimonianze e i controlli incrociati.