Thesocialpost.it - Rapinano una coppia e violentano la ragazza: fermati due minorenni

Una vicenda drammatica scuote la provincia di Napoli, dove due giovanissimi sono staticon l’accusa di aver rapinato e violentato una giovane, sorpresa in auto insieme al fidanzato. I fatti risalgono ai primi giorni di gennaio, ma solo nelle ultime ore la Polizia di Stato, su disposizione della Procura per i, ha eseguito un decreto di fermo nei confronti dei due sospettati.Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato di Afragola, i due minori avrebbero agito a bordo di uno scooter, raggiungendo laappartata e minacciandola con una pistola. Dopo aver sottratto denaro e un telefono cellulare, uno dei due giovani avrebbe abusato sessualmente della, dimostrando una particolare violenza e crudeltà.Nonostante fossero travisati per non farsi riconoscere, le indagini serrate condotte dagli investigatori hanno consentito di ricostruire l’intera dinamica del crimine, grazie all’analisi delle denunce, dei filmati di videosorveglianza, delle testimonianze raccolte e delle intercettazioni effettuate.