Terzotemponapoli.com - Ranking UEFA, Giovedì agrodolce per le squadre italiane

Leggi su Terzotemponapoli.com

Il, dopo la tre giorni di coppe europee, sembra non arridere assolutamente alle. Ormai sembra molto lontana la quinta squadra garantita fino a questa stagione. Di seguito quanto scrive l’edizione online de “Il Corriere dello Sport”. “Superati gli ottavi di finale delle competizioni europee, è tempo di tracciare una linea per Italia e Spagna. Entrambe sono in corsa per il secondo posto del, che garantirebbe un posto extra in campo internazionale nella stagione sportiva 2025/26. Cosa invece accaduta in Serie A al termine dello scorso campionato. Dopo la qualificazione ai quarti di Champions dell’Inter, anche Lazio e Fiorentina avranno la possibilità di continuare il loro percorso, mentre la Roma è stata eliminata dall’Athletic Bilbao.”Si aggrava la posizione dell’Italia nel“È stato unper le, impegnate in Europa League e Conference.