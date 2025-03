Ranieri dietro front | Espulsione Hummels un pò severa non ci sono tutti e 4 i parametri Non avevo visto…

Leggi su .com

Oggi pomeriggio alle ore 13 a Trigoria, il tecnico della Roma, Claudio, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Cagliari, dove è tornato sulle polemiche arbitrali scaturite per l’di Matsal minuto 11, nel match di Europa League contro l’Atletico Bilbao, che ha sancito l’eliminazione della squadra giallorossa. Di seguito vi .L'articolo: “un pò, non cie 4 i. Nonvisto.” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Per la Roma la Champions è un miraggioSampdoria Adrien Silva in rampa di lancio, ora Ekdal rischia il postoEuropa League con arbitro donna, altra prima voltaSorteggi Europa League: sarà Manchester-MilanJosè Mourinho torna in Italia, il colpo della RomaRoma-Lazio 2-0, Paulo Dybala sostituito sbeffeggia i tifosi della Lazio con Claudioche ride (FOTO)