Zon.it - Raid vandalici su auto a Torrione: non atti di teppismo, ma tentati furti

Leggi su Zon.it

Secondo quanto riportato da Lira TV, la scorsa notte seimobili sono state pesantemente danneggiate in diverse strade di, a Salerno. I finestrini delle vetture, parcheggiate tra via Rebecca Guarna, via Leonardo Guerriero, via Volontari della Libertà, via De Angelis e una traversa adiacente, sono stati mandati in frantumi, generando inizialmente il sospetto dio spedizioni punitive.Indagini in corsoIn realtà, come emerso dalle verifiche delle forze dell’ordine, non si è trattato di unfine a sé stesso, ma diall’interno degli abitacoli. I ladri, dopo aver provocato danni ingenti ai veicoli, hanno rubato solo oggetti di scarso valore: qualche moneta, caricabatterie dae CD.Dopo le segnalazioni dei residenti, sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Salerno e i carabinieri della Compagnia di Salerno, che hanno raccolto le denunce.