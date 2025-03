Raid Usa in Yemen sotto attacco le basi Houthi L’ultimatum di Trump | Cessate ogni attacco nel Mar Rosso o sarà l’inferno – Il video

Leggi su Open.online

Gli Stati Uniti hanno lanciato oggi, sabato 15 marzo, una serie di attacchi aerei e navali contro decine di obiettivi delle miliziein. Lo riportano media locali e lo hanno confermato al New York Times fonti americane. Funzionari della Casa Bianca parlano apertamente della «mossa di apertura di una nuova offensiva» contro la milizia che controlla gran parte delloe che dal 7 ottobre 2023 prende di mira con missili obiettivi in Israele, ma anche le navi in transito nel Mar. Gli Stati Uniti hanno già lanciato nei mesi scorsi diverse campagne di bombardamenti sugli, ma quella avviata oggi potrebbe essere più vasta e incisiva, ed è sin d’ora secondo fonti Usa citate dal Nyt «la più significativa azione militare della nuova Amministrazione». Lo stesso presidente ieri aveva annunciato con enfasi, in un’altra azione mirata, l’uccisione del leader dell’Isis in Iraq Abdallah Makki Muslih al-Rufay.