Raid Usa contro gli Houthi Trump avverte l’Iran | Stop al sostegno ai terroristi

Gli Stati Uniti hanno sferrato una serie dimiratiglinello Yemen, colpendo radar, difese aeree e sistemi missilistici utilizzati dai ribelli per ostacolare il traffico marittimo nel Mar Rosso. L’operazione, ordinata direttamente dal presidente Donald, è stata definita una risposta “necessaria e risoluta”una minaccia che Washington ritiene pericolosa per la sicurezza globale.Obiettivo: riaprire le rotte nel Mar Rosso“L’ho ordinato io”, ha dichiaratosu Truth Social, spiegando che l’attacco è stato necessario per fermare le aggressioni deglie ristabilire la libertà di navigazione. “È passato più di un anno da quando una nave commerciale americana ha attraversato il Canale di Suez in sicurezza”, ha sottolineato il presidente, denunciando che l’ultima nave da guerra USA, transitata quattro mesi fa nel Mar Rosso, è stata attaccata più di dieci volte.