Ilfattoquotidiano.it - Raid israeliano a Gaza uccide 9 persone, tre sono giornalisti. Hamas: “Violata la tregua”. Idf: “Colpiti terroristi”

Novestate uccise in un attaccocon un drone a un veicolo a Beit Lahiya, nel nord di. Tra le vittime, secondo il Centro per la protezione deipalestinesi, cianche tre. Fonti palestinesi riportano che uno di loro sarebbe Mahmoud Isleem, un fotografo che ha lavorato per l’agenzia turca Anadolu. Per, col “massacro orribile” di oggi, Israele ha violato la, prendendo di mira un gruppo die operatori umanitari. Al contrario, l’Idf ha riferito di aver colpito “dopo aver identificato dueche utilizzavano un drone che rappresentava una minaccia per le truppe israeliane nella zona”. I due milizianistati presi di mira in un attacco e poco dopo, “altrihanno raccolto l’equipaggiamento operativo del drone esaliti su un veicolo”, afferma l’Idf.