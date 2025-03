It.insideover.com - Qupanuk Olsen, l’influencer groenlandese fan degli Usa di Trump

Classe 1986, una carriera scientifica, quattro figli e cifre da capogiro sul web.è in questo momento il volto social della remota Groenlandia, catapultata suo malgrado al centro della geopolitica mondiale. Youtuber con una laurea in ingegneria civile-con specializzazione in estrazione mineraria, guarda un po’-è nota fra i giovanissimi per aver raccontato la sua terra e la sua cultura al mondo intero. I suoi contenuti si concentrano principalmente sulle tradizioni, la cucina, i luoghi e la storia della Groenlandia, tanto da far diventare iconico il suo saluto quotidiano alla community che la segue: “La vita è incredibile, Aqagu takuss’ (Ci vediamo domani)!”.Chi è: influencer e ingegnere minerario, in precedenza ha lavorato alla miniera d’oro di Nalunaq, Orbicon, e ha insegnato all’Arctic Technology Centre di Sisimiut.