Qui Bayern Monaco Kim salta l’Inter | ai box anche altri due giocatori

Brutte notizie per ilin vista del doppio confronto connei quarti di Champions League. Min-Jae Kim rischia dire la sfida dell’8 e 16 aprile a causa di un problema al tendine d’Achille.L’infortunio del difensore sudcoreano è stato annunciato dall’allenatore Vincent Kompany in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro l’Union Berlino. Kim si aggiunge così alla lista degli indisponibili, che comprendeManuel Neuer, fermo per uno stiramento al polpaccio, e il centrocampista Aleksandar Pavlovic, alle prese con un’infezione virale.L’assenza dell’ex Napoli rappresenta una perdita significativa per il, che punta a consolidare il vantaggio sul Bayer Leverkusen in Bundesliga e ad affrontarecon la miglior formazione possibile.