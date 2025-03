Linkiesta.it - Quando si può chiedere l’anticipazione del Tfr

Leggi su Linkiesta.it

I dipendenti italiani non hanno solamente diritto a ricevere la retribuzione accreditata mensilmente sul conto corrente, ma maturano anche il diritto a ricevere un importo aggiuntivo al termine del rapporto di lavoro. Il Trattamento di fine rapporto, Tfr, è un elemento peculiare del nostro diritto del lavoro che, con un approccio paternalistico, mira a proteggere i dipendenti attraverso una sorta di risparmio forzato delle somme guadagnate durante la carriera professionale. In alcuni casi, però, la legge consente ai lavoratori di riun anticipo del Tfr al proprio datore di lavoro.Il codice civile, infatti, autorizza i dipendenti con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro a riun’anticipazione del Tfr non superiore al settanta percento dell’importo maturato.